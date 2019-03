⚡️ Bon plan PlayStation Plus : abonnement 12 mois à 44,99€

Plus de jeux !

Ne grillez pas les étapes

Si vous voulez jouer en ligne depuis votre PS4, vous avez besoin d'un abonnementsur la plupart des jeux. En plus de vous permettre d'accéder au multijoueur, le service vous offrira plusieurs titres chaque mois gratuitement. Tous seront jouables n'importe quand si votre abonnement PS+ est actif. Par exemple, en ce mois de mars 2019, Call of Duty: Modern Warfare Remastered et The Witness sont gratuits.Il est important de préciser que cette offre d'Amazon est uniquement valable pour les joueurs situés en France. Une fois l'achat effectué, vous devrez cliquer sur le lien "Activer sur PlayStation.com" puis renseignez les informations de votre compte PSN. Le code PlayStation Plus sera saisi automatiquement et il ne vous restera plus qu'à le valider pour activer votre abonnement. Toute la procédure est expliquée directement sur la page du produit sur Amazon.