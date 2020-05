Le prix de la carte Sandisk MicroSDHC 128 Go en forte baisse

Cette carte Sandisk MicroSDHC Ultra dispose donc d'une capacité de stockage de 128 Go. Sa vitesse de transfert maximale peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s. Cet exemplaire a été pensé pour servir sur smartphones mais également sur toutes les tablettes tactiles Android du marché. Pour l'utiliser, il vous suffira de la glisser dans le port réservé à cet effet sur votre mobile. De plus, avec l'homologation A1, la carte est parfaitement optimisée pour lancer toutes les applications le plus rapidement possible.