L'excellent OnePlus 8 Pro est en promotion pour le Prime Day Amazon

Dévoilé au cours du premier trimestre de l'année 2020, le OnePlus 8 Pro est un smartphone qui a été conçu pour fonctionner avec le réseau 5G.

Disponible dans un joli coloris Onyx Black, le téléphone en question est doté d'un écran 6.78 pouces Fluid AMOLED avec une définition QHD+ (3168x1440 pixels) jusqu'à 513 PPP et un avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865 (cadencé à 2.84 GHz), une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et surtout une batterie de 4510 mAh avec recharge sans fil Warp Charge 30 + Warp Charge 30T (30 minutes de charge correspondent à une journée d’autonomie).