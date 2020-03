Offre Choc Cdiscount : TV Samsung 40" à prix record

La qualité à petit prix

Une Smart TV simple et efficace

Nous sommes une nouvelle fois chez Cdiscount pour cette bonne affaire. Rappelons quelques modalités essentielles puisque vous aurez la possibilité de régler la commande en quatre fois si vous le souhaitez. Comptez alors 73,97€ par mensualité. En ce qui concerne les frais de port, une livraison standard à domicile sera facturée 6,99€ mais vous pouvez également sélectionner un point retrait gratuitement. Pour les abonnés Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), leur colis arrivera chez eux sous un jour ouvré. Plusieurs garanties contre les pannes et la casse sont également proposées.Ce téléviseur conçu par Samsung dispose d'une diagonale de 40 pouces (soit environ 101 centimètres) avec une définition en Full HD. Ce modèle embarque au passage les technologies 500 Picture Quality Index, Mega Contrast ou encore HyperReal Engine qui améliorent considérablement la qualité finale de l'image sur vos programmes. Pour ce qui est du son, deux haut-parleurs intégrés de 10 Watt chacun sont de la partie.Vous l'avez compris, nous sommes en présence d'une Smart TV . Cela signifie qu'elle peut se connecter à internet et vous permettre d'accéder à des applications comme YouTube, Netflix, OCS, Prime Video, Deezer (un abonnement peut être requis) et bien plus encore. Au niveau des connectiques, vous aurez accès à deux ports HDMI, un USB et à une entrée vidéo composite/vidéo en composantes. Enfin, cet exemplaire a décroché la classe énergétique A et consomme environ 78 kWh par an.Bref, voilà un téléviseur classique mais néanmoins très avenant. L'image sera toujours impeccable sur l'ensemble de vos programmes et vous pourrez profiter d'une multitude d'applications pour accéder à toujours plus de contenu.