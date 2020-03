Offre choc Darty : le Huawei Mate 30 Pro + Watch Gt Green à un prix imbattable

Un mobile qui a de l'énergie à revendre

Restez connecté

Nous sommes allés chez Darty pour cette remise exceptionnelle. L'enseigne française propose toujours la livraison gratuite à domicile comme le retrait en magasin. La garantie est valable pendant deux ans et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si les articles ne vous conviennent pas. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit de 30 jours au service Darty+. Il vous permet de bénéficier de la livraison gratuite & illimitée sur l'ensemble de vos commandes mais aussi d'avoir accès à des offres privilégiées. Enfin, une assistance téléphonique gratuite et prioritaire ainsi que les réparations hors garantie sont de la partie.Passons rapidement sur les caractéristiques du Huawei Mate 30 Pro . Le mobile dispose d'un écran OLED 6,3 pouces avec une définition de 2400 x 1179 pixels. Le processeur est un Kirin 990 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Les quatre capteurs placés à l'arrière du smartphone vous permettront de capturer de superbes photos en 4K. L'autonomie offerte par la batterie 4500 mAh atteint une journée et demi. Cet exemplaire est également étanche via la norme IP68. Bref, le Huawei Mate 30 Pro est un mobile au design réussi, avec un écran superbe, des performances renversantes et capable de réaliser des photos sublimes.Pour parfaire votre équipement high-tech, Darty a ajouté la montre connectée Huawei Watch GT à ce pack. Cette dernière est équipée d'un écran AMOLED 1,39 pouce doté d'une définition de 454 x 454 pixels. La dalle est un régal pour les yeux et le design de la montre est vraiment réussi. Elle saura se montrer pratique si vous souhaitez consulter la météo, suivre la qualité de votre sommeil ou encore mesurer vos performances sportives. Enfin, la batterie 420 mAh délivre une autonomie d'au moins 2 semaines, ce qui est vraiment monstrueux !Concluons en affirmant que ce pack est destiné aux passionnés de high-tech. Le Mate 30 Pro est un smartphone extrêmement puissant auquel vous pourrez connecter la montre du fabricant chinois. Ne laissez surtout pas passer cette promo !