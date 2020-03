Un pack console Xbox One X 1 To + Star Wars Jedi Fallen Order à prix réduit ce vendredi

La Force est avec Xbox

Partez pour une autre galaxie

C'est la Fnac qui héberge cette bonne affaire proposée par le vendeur partenaire 2KINGS. Ce dernier est extrêmement bien noté et fiable donc il n'y a rien à craindre. Autre bonne nouvelle, cette enseigne propose la livraison gratuite à domicile. Un service client sera également à votre disposition si vous rencontrez un problème avec la commande. Dans tous les cas, la garantie est valable pendant 2 ans, le produit est « Satisfait ou remboursé » et le montant sera débité au moment de l'expédition.Faisons donc le point sur le contenu de ce pack qui comprend une Xbox One X avec une manette officielle. Cette console est une version boostée de la machine de Microsoft. En effet, elle peut faire tourner une large sélection de jeux en 4K-HDR (sur les téléviseurs compatibles). Les graphismes seront alors plus détaillés et vous pourrez opter pour un mode privilégiant la fluidité. Cela peut être très pratique sur des jeux de tir à la première personne par exemple. De plus, la console peut accueillir des films en format Blu-ray 4K.Ensuite, ce pack renferme bien évidemment une copie de Star Wars Jedi: Fallen Order . Ce jeu vous permettra de vivre une aventure solo haletante aux commandes d'un jeune Padawan qui doit tout faire pour échapper à l'empire. Le soft multiplie les combats nerveux et tactiques à la mise en scène époustouflante. Vous pourrez également explorer à votre guise les décors immenses proposés par ce titre. Enfin, un mois d'essai gratuit au service EA Access vous est offert. Il permet à ses abonnés de jouer à toutes les productions EA en illimité et en avant-première quelques jours avant leur sortie officielle.Vous n'allez vraiment pas vous ennuyer avec ce bundle. La Xbox One X est une console d'une puissance jusqu'à présent inégalée qui vous permettra de profiter de vos jeux dans les meilleures conditions possibles. C'est à vous de jouer !