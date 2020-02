Ambiancez-vous avec le bon plan sur l'enceinte LG XBOOM GO de Cdiscount

Une promo explosive

Un bien bel objet

Nous sommes chez Cdiscount pour cette bonne affaire. L'enseigne française vous permettra de régler la commande en 4 fois, soit 20,48€ au moment de l'achat puis 20,47€ par mensualité. Comptez 6,99€ de frais de port pour une livraison à domicile ou vous pouvez également choisir de récupérer gratuitement le colis à un point retrait. Ce produit est éligible au programme Cdiscount à volonté. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit pour recevoir l'enceinte chez vous sous un jour ouvré. Actuellement, la première année d'abonnement au service premium est à 9€ au lieu de 29€. Enfin, la garantie est valable pendant 1 an.Cette enceinte au design très original se connectera à vos appareils (smartphones, ordinateurs, tablettes...) en passant par le Bluetooth. Ce modèle délivre du son haute résolution en intérieur comme à l'extérieur, grâce à l'association entre LG et Meridian Audio. Vos morceaux préférés seront absolument délicieux à écouter. Les voix seront plus nettes si vous activez l'option « Clear Vocal » et les basses profiteront d'une profondeur impressionnante via la technologie « Enhanced Bass ». Bref, le son de toutes vos musiques sera à la fois net et clair.Sachez aussi que l'enceinte XBOOM GO pourra diffuser de la lumière en fonction du rythme des morceaux joués. Des couleurs dynamiques viendront ajouter une ambiance des grands soirs à toutes vos fêtes. Autre bon point, ce modèle possède la certification IPX5. Il pourra donc résister aux éclaboussures et aux intempéries. Vous aurez la possibilité d'écouter de la musique à la piscine sans risquer d'endommager l'enceinte. De plus, la batterie embarquée pourra tourner pendant 22 heures sans s'arrêter avec une seule charge. Enfin, les assistants intelligents Siri, Google Now et Google Assistant sont compatibles.Vous n'allez clairement pas vous ennuyer avec cette enceinte conçue par LG. Elle est à la fois fiable, puissante et son design est très réussi. C'est l'objet parfait pour mettre le feu à vos soirées. Avec ce bon plan, vous êtes déjà bien équipé pour passer un été de folie !