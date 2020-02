L'abonnement Cdiscount à volonté à prix cassé !

Pour des achats à volonté

Des avantages non négligeables

À l'instar d'Amazon avec son célèbre Amazon Prime, Cdiscount propose également son propre service premium. Ces souscriptions permettent à l'utilisateur de profiter de quelques avantages chez l'e-commerçant concerné. C'est un atout presque indispensable en période de soldes ou si vous déboursez régulièrement plusieurs dizaines d'euros à ces adresses. Quoi qu'il en soit, il est temps de nous pencher sur la promotion du jour.C'est donc Cdiscount à volonté qui voit son tarif annuel chuter. Auparavant, il fallait débourser 29€ pour la première année d'abonnement. Grâce à l'offre mise en ligne ce vendredi 21 février à 10h00, ce prix chute à seulement 9€. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente à peine 0,75€/mois. Le site bordelais prévoit de faire durer cette remise pendant au moins un mois. N'oubliez pas non plus qu'un essai gratuit peut être activé avant le paiement.Maintenant, faisons le point sur les bonus mis à disposition des adhérents. Ces derniers auront la possibilité de recevoir leurs commandes sans frais supplémentaires sous un petit jour ouvré. Il est également possible de partager l'abonnement entre les membres d'une même famille, d'accéder à des remises exclusives ou encore de profiter de la presse en illimité.Voilà un bon plan qu'il ne faut surtout pas rater. Les habitués de Cdiscount y trouveront forcément leur compte et les autres rentabiliseront ces 9€ très rapidement. Bref, préparez-vous à bénéficier de cette offre exceptionnelle.