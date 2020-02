Écran de PC Samsung Full HD à moins de 65€ sur Cdiscount

Un petit écran à petit prix

La réussite à tous les niveaux

Nous sommes chez Cdiscount pour cette réduction très généreuse. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous livrera à domicile contre 6,99€ supplémentaires. Vous pouvez aussi opter pour un point retrait sans débourser un centime de plus. Malgré son tarif très avantageux, cet écran PC peut être réglé en 4 fois, soit 15,49€ au moment de l'achat puis 15,47€ par mensualité. De leur côté, les abonnés Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. L'e-commerçant propose également un garantie casse valable 1 an à 5,99€ et une ultime garantie panne + casse de 4 ans à 8,99€.Cet écran fabriqué par Samsung possède une diagonale de 22 pouces (soit environ 56 centimètres) et une définition Full HD à 60 Hz. Le temps de réponse atteint 5 ms. Un mode jeu est également de la partie pour améliorer les couleurs et les contrastes de l'image. Ce n'est pas tout puisque grâce au Eye Saver, la lumière bleue sera atténuée pour limiter la fatigue visuelle. Enfin, la technologie Flicker Free de Samsung apportera toujours plus de fluidité à vos programmes. Bref, cet écran est idéal pour lancer vos jeux vidéo favoris.L'écran que nous détaillons dans cet article opte aussi pour un design très réussi. En effet, il est extrêmement fin avec son épaisseur de 10mm et doté d'un pied circulaire. Vous pourrez donc l'incliner à volonté. Pour les interfaces, vous pourrez utiliser un port HDMI et un VGA. Pour finir, évoquons la présence de la technologie économie d'énergie de Samsung. Elle réduit considérablement la consommation de votre écran et son impact environnemental. Une excellente initiative !Avec ce produit, Samsung propose un écran réussi dans tous les domaines. L'image y est extrêmement propre, fluide et le design général de ce modèle est très plaisant. Sans oublier le rapport qualité/prix imbattable.