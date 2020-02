Les meilleures idées cadeaux high-tech pour la Saint-Valentin !

Fêtez la Saint-Valentin chez Fnac/Darty

Des produits high-tech pour différents budgets : de 50 à 500 euros

Dans le cadre de cette fête des amoureux, nous nous sommes rendus sur les sites des enseignes Darty et Fnac. Avec Cdiscount, le groupe Fnac/Darty est considéré comme l'une des enseignes les plus connues chez les Français. Le groupe est effectivement réputé pour proposer des offres promotionnelles intéressantes, notamment dans le milieu de la haute-technologie.La Fnac est notamment connue pour fidéliser ses clients en proposant la carte Fnac, ce qui permet à ses membres privilégiés de bénéficier de la livraison gratuite à domicile et de réductions sur certains produits. Si vous ne l'avez pas encore, sachez que vous pouvez vous la procurer en cliquant ici Après avoir présenté brièvement le groupe Fnac/Darty et ses principaux avantages, passons désormais à notre sélection des meilleures idées cadeaux high-tech pour la Saint-Valentin.Pour le premier produit, il s'agit du casque supra-auriculaire sans fil Beats Solo 3 qui bénéficie de 140 euros de remise immédiate. Ce casque dispose notamment d'un microphone intégré et d'une batterie rechargeable qui lui permet d'avoir une autonomie maximale de 40 heures.Continuons dans le rayon son de l'enseigne Fnac avec ces écouteurs sans fil JBL Everest 110GA vendus à moins de 50 euros. De type intra-auriculaire, la paire d'écouteurs est compatible avec l'assistant vocal de Google. Vous pourrez ainsi contrôler vos morceaux musicaux avec votre voix et recevoir des notifications sans regarder votre smartphone. Les écouteurs à réduction de bruit disposent d'une autonomie maximale de 8 heures (pour 2 heures de charge).Direction le site Darty avec ce simulateur d'aube PHILIPS HF3510/01 vendu en promotion à 65,99 euros. Vous avez la possibilité d'avoir une remise de 5 euros en choisissant le mode "Click & Collect" du site marchand.Avec ce simulateur d'aube, vous pourrez vous endormir et vous réveiller naturellement. Par exemple, 30 minutes avant votre lever, la lumière augmente au fur et à mesure, et en fonction de l'intensité que vous avez choisie.Faisons un petit détour par le rayon téléphonie avec le Samsung Galaxy S9 qui passe sous la barre des 500 euros. Le smartphone est notamment doté d'un écran Infinity de 5.8" Quad HD (avec une résolution de 2960 x 1440 pixels).Pour en savoir davantage sur le produit, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test du Galaxy S9 Pour ceux et celles qui souhaitent acquérir un Chromebook à moins de 300 euros, il y a ce PC portable Acer de 14 pouces vendu à exactement 299,99 euros. Idéal pour la bureautique, le laptop dispose d'un processeur Intel Pentium N4200, d'une mémoire RAM de 4 Go, d'un espace de stockage de 32 Go eMMC, d'une carte graphique Intel HD Graphics, d'un webcam HD, d'un port USB Type C et du Bluetooth 4.2.Pour notre avant-dernier produit de la sélection, voici un appareil destiné aux nostalgiques des photos instantanées. En ce moment, le Fujifilm Instax Mini 9 disponible dans un coloris bleu givré est vendu à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit 20 euros de remise immédiate.Ce produit vous permettra de prendre des clichés et de les imprimer instantanément. C'est un cadeau idéal pour ceux qui souhaitent garder de beaux souvenirs !Enfin, terminons notre sélection avec cette imprimante photo HP Sprocket qui fait l'objet d'une réduction de 35%. Compatible avec les iPhone et les smartphones tournant sous Android, la HP Sprocket imprime vos photos issues de votre téléphone en seulement 40 secondes !Si vous voulez offrir un cadeau à un bon prix, vous avez ici un large choix avec cette sélection qui vous a été proposée par la Team Clubic Bons Plans. Bon surf sur Internet et surtout bon shopping à vous toutes et tous !