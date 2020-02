Promo forfait mobile : 60 Go pour seulement 8,99€/mois sur Orange, SFR ou Bouygues Telecom

Le forfait à prix Discount par excellence

Cette offre est bien évidemment valable chez Cdiscount jusqu'au 13 février prochain. Seuls les nouveaux clients peuvent y souscrire. Il s'agit d'un abonnement téléphonique sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Cependant, il est important de savoir que le prix mensuel passera à 16,99€ au bout d'un an. Comptez également 10€ supplémentaires pour obtenir une nouvelle carte SIM (expédiée sous 48 heures). Vous n'aurez pas besoin de changer de numéro. Maintenant, passons au contenu du forfait.Puisque Cdiscount Mobile ne possède pas ses propres antennes réseaux, vous devrez obligatoirement passer par Orange, SFR ou Bouygues Telecom pour naviguer sur internet. Ce sera à vous de choisir l'opérateur qui vous convient selon votre situation géographique. Quoi qu'il en soit, vous aurez à votre disposition chaque mois une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Bien entendu, les traditionnels appels et SMS/MMS illimités sont de la partie en France métropolitaine.L'opérateur bordelais sera également à vos côtés si vous décidez de voyager en dehors de l'Hexagone. Ainsi, vous profiterez des appels et SMS/MMS illimités une nouvelle fois dans pas moins de 38 destinations, dont 30 pays en Europe et 8 en Outre-mer. Au sein de l'Union Européenne et DOM, vous pourrez même utiliser 3 Go d'internet supplémentaires en 4G. Bref, vous aurez toujours la possibilité de contacter vos proches.Voilà une offre extrêmement avantageuse. Cdiscount Mobile a vraiment bien fait les choses avec ce forfait à la fois généreux en datas et classique en ce qui concerne les appels et les SMS/MMS. C'est une valeur sûre qui répondra à toutes vos exigences.