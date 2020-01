9,50€ au lieu de 69,99€ pour la Clé USB Kingston Data Traveler 128 Go chez Rakuten

La solution de stockage la moins chère

Une clé facile à transporter et à utiliser

Comme nous l'avons indiqué dans le titre, cette promotion est proposée par Rakuten. La livraison à domicile est offerte mais vous devrez patienter entre 10 et 20 jours ouvrés avant de recevoir la commande chez vous. De plus, les membres du Club Rakuten (inscription gratuite à cette adresse ) obtiendront une petite remise de 0,48€ utilisable sur leur prochain panier. La garantie service et maintenance est valable pendant cinq ans. Sachez aussi que vous pouvez économiser 5€ supplémentaires à partir de 100€ d'achat en utilisant le code suivant : EAS5100. Il est temps de passer aux spécificités du produit concerné par ce bon plan.Il s'agit d'une clé USB 3.0 de la marque Kingston. Elle dispose d'un espace de stockage de 128 Go. Vous pourrez donc y sauvegarder de nombreux fichiers comme des photos ou encore des vidéos. Sa vitesse de lecture peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s contre 10 Mo/s en vitesse d'écriture. La clé est compatible avec la plupart des ordinateurs pourvus d'un système d'exploitation à partir de Windows Vista (et supérieur), Linux 2.6.x et macOS X 10.8.x (et plus récent).Cet exemplaire profite également d'un design sobre mais néanmoins réussi. La clé est très légère et compacte, ce qui lui permettra de passer facilement dans votre poche. Elle est également équipée d'un couvercle coulissant pour la protéger. Bref, vous l'avez compris, toutes vos données seront en sécurité même lors de vos déplacements. Pour l'utiliser, il vous suffira de la brancher directement à un port USB prévu à cet effet. Vous n'aurez pas besoin d'installer un logiciel pour copier des fichiers.Voilà une clé USB qui a toutes les cartes en main pour vous satisfaire. Elle profite d'une mémoire interne conséquente et de performances très satisfaisantes. À vous de saisir cette promotion avant sa disparition.