PC Portable Gaming Omen 15" (i5-9300H, RTX 2060) + Tablette Huawei MediaPad M5 Lite + Freebuds Lite à 969,99€

Tout dans une seule boîte !

Un max de cadeaux !

C'est la Fnac qui s'occupe de cette superbe réduction. Cette dernière est valable jusqu'au 30 décembre à 23h59. Le retrait en magasin est gratuit et la livraison sera effectuée sous un jour ouvré pour les adhérents Fnac+ (essai gratuit puis 49€/an). Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devrez impérativement passer par une offre de réduction d'une valeur de 30€. Elle est valable jusqu'au 19 février 2020 pour tout achat d'une tablette Huawei MediaPad M5 Lite. Les informations sont détaillées dans ce document . Si vous décidez d'acheter en plus de ce bundle un pack Microsoft Office Famille et Étudiant 2019, 100€ supplémentaires vous seront remboursés. Pensez à mettre les deux produits dans le panier. Passons au contenu de l'offre.Tout d'abord, nous sommes face à un ordinateur portable Notebook de la marque HP Omen dédié au gaming. Il est équipé d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Pour ce qui est de la configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le système d'exploitation est bien évidemment Windows 10. Enfin, ce modèle embarque une webcam HP Wide Vision HD, toutes les connectiques essentielles (USB, prise casque/microphone, Mini DisplayPort...) et un lecteur de cartes SD. Les pièces détachées sont disponibles pendant deux ans.En plus de cet excellent PC, vous obtiendrez une tablette tactile Huawei MediaPad M5 Lite en prime. Ce modèle arbore un superbe écran 10.1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Son processeur est un Kirin 659 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont vraiment à la hauteur et l'autonomie d'environ trois jours est monstrueuse ! Enfin, les écouteurs Freebuds Lite sont de la partie. Ils peuvent se connecter à n'importe quel appareil en Bluetooth et sont idéals à utiliser pendant vos séances de sport.Bref, ce pack mis en place par la Fnac est vraiment parfait et très abordable par rapport à son contenu. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous divertir, travailler et vous informer pendant plusieurs années. Alors faites vous ce cadeau !