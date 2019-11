Black Friday Cdiscount : TV LED connectée HAIER 43" à moins de 260€

Une TV à prix cassé avant le Black Friday

Tout le nécessaire est là

Nous sommes une fois de plus chez Cdiscount pour découvrir cette bonne affaire. Le site bordelais change un peu ses habitudes puisque le paiement en quatre fois n'est pas disponible. Cependant, vous pouvez choisir de louer ce téléviseur plutôt que de le payer intégralement au moment de l'achat. Le premier mois, vous devrez débourser 38,98€ puis 7,77€ pendant 47 mois. Un bon moyen de ne pas impacter votre budget à l'approche des fêtes de fin d'année. Enfin, sachez que la livraison reste gratuite et que la garantie est valable pendant deux ans.Concernant les caractéristiques de cette TV HAIER LEU43V300S, elle possède un écran avec une diagonale de 43 pouces (soit 109 centimètres) et une définition en 4K UHD. La technologie HDR peut également être activée. En plus de vous faire profiter d'une image de qualité, ce modèle embarque plusieurs fonctionnalités appréciables puisqu'il s'agit d'une Smart TV. Vous pourrez par exemple regarder Netflix en ligne une fois votre téléviseur connecté à internet. Côté sonore, deux haut-parleurs d'une puissance totale de 16 W sont compris.Pour ce qui est des connectiques, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut. Ainsi, 2 ports USB 2.0, 3 HDMI, une prise Péritel, une entrée VGA, une sortie de ligne audio, une prise casque et une sortie audio numérique (optique) sont à votre disposition. Autre bon point, la classe énergétique A obtenue par ce téléviseur vous permettra de réaliser des économies d'énergie sur toute l'année. Une excellente nouvelle !Cette TV HAIER se montre convaincante dans tous les domaines. Elle parviendra à satisfaire chaque utilisateur que ce soit pour les films, les émissions ou encore les jeux vidéo. Cette période du Black Friday commence vraiment bien !