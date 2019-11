🔥 Xiaomi Redmi 8 64 Go à moins de 130 euros : c'est déjà le Black Friday ?

D'excellentes performances à prix cassé

Le Redmi 8 offre de très belles performances pour un smartphone affiché à moins de 130€ ce qui est somme toute assez rare. Tout d'abord son processeur Snapdragon 439 Octa Core vous offrira un GPU performant et puissant qui devrait convenir pour la plupart des usages. Son espace de stockage de 64 Go est largement suffisant, notamment si vous utilisez des services dans le cloud pour stocker ou accéder à vos documents en ligne. Il embarque également une batterie de 5000mAh qui vous offrira une excellente autonomie dans la plupart des usages que ce soit pour accéder aux réseaux sociaux ou pour jouer à vos jeux mobiles préférés. Enfin son large écran de 6,26 pouces et son double capteur photo de 12 Mégapixels devraient vous permettre de profiter de vos meilleurs clichés et vidéos.A noter que le produit est expédié par Edwaybuy depuis la France et vous sera donc livré dans un délais très raisonnable. Avec ce prix cassé à quelques semaines de Noël, ce Xiaomi Redmi 8 s'affiche déjà comme un indispensable à mettre sous le sapin cette année pour le plus grand plaisir de vos proches.