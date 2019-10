L'écran Gamer Acer Nitro EI491CRP en promotion chez Darty

Acer fait tout péter avant le Black Friday

Grand et simple à utiliser

Nous sommes chez Darty pour cette réduction très agréable. Étant donné le tarif assez élevé sur ce produit, l'enseigne française vous laissera choisir entre le paiement en trois fois ou en quatre fois. C'est vous qui décidez. Bien entendu, la livraison à domicile est offerte, tout comme le retrait parmi plus de 50 magasins en France. Enfin, terminons avec les modalités en précisant que l'article est couvert par une garantie de 2 ans.Préparez-vous car vous vous apprêtez à découvrir les caractéristiques techniques impressionnantes de cet écran pc Acer Nitro. Tout d'abord, précisons qu'il arbore un écran incurvé 1800R avec une diagonale de 49 pouces (environ 124 centimètres) et une définition de 3840 x 1080 pixels. Grâce à son format 32:9 et à son taux de rafraîchissement maximal pointant à 120 Hz, cet exemplaire vous immergera totalement dans l'action. Afin d'améliorer le rendu de l'image, la technologie AMD Radeon FreeSync 21 éliminera les saccades et autres déchirements. La fluidité de vos jeux sera irréprochable et la fonction HDR est même de la partie.Cet immense écran est aussi très simple à utiliser et à paramétrer. Plusieurs tâches pourront être effectuées en même temps depuis le menu accessible via la simple pression d'un bouton. Vous pourrez bien sûr personnaliser l'apparence de votre appareil en modifiant le rétro-éclairage composé de sept couleurs différentes. Ce modèle embarque au passage une prise casque, 2 HDMI et 1 Display Port. L'ergonomie est tout simplement optimale à chaque instant !L'écran Acer Nitro EI491CRP ravira les gamers les plus exigeants. Grâce à son aspect incurvé et à ses technologies qui viennent améliorer l'image, vous aurez l'impression d'être plongé dans vos jeux favoris comme jamais. Si son prix peut rebuter, sachez que l'écran fabriqué par Acer ne vous décevra pas. C'est à vous de jouer maintenant.