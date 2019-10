Messi ou Ronaldo ? Choisssez votre camp avec Fifa 20 grâce à ce bon plan PS4

Un beau pack au fond des filets

FIFA s'impose avant le Black Friday

Nous sommes chez la Fnac pour cette bonne affaire inédite. La réduction immédiate à destination de ce produit disparaîtra le 3 novembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles). Les adhérents Fnac + auront droit à une remise supplémentaire de 20€. Ce montant sera directement crédité sur leur carte Fnac. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite et s'effectuera en un jour ouvré pour les abonnés au service de l'enseigne. Un petit cadeau s'est aussi invité à la fête puisque trois mois d'abonnement à Deezer vous seront envoyés une fois la commande passée. Maintenant, évoquons le contenu de cette offre.Ce pack renferme une console PS4 Slim équipée d'un disque dur 1 To. Une manette Dualshock 4 est également fournie ainsi que tout le nécessaire au bon fonctionnement de la machine (câbles USB, HDMI, d'alimentation...). Sony met à votre disposition un abonnement gratuit de 2 semaines au PlayStation Plus. Vous pourrez donc jouer en ligne, télécharger des jeux gratuitement et stocker vos sauvegardes sur le cloud.En plus de la PS4, le jeu vidéo FIFA 20 fait aussi partie de cette offre. Dans ce nouvel opus, vous aurez la possibilité de créer un joueur masculin ou féminin pour participer à des matchs de rue avec le mode Volta. Toutes les équipes des meilleurs championnats au monde sont jouables et les compétitions européennes (Ligue des Champions et Europe League) ont répondu à l'appel. Bien entendu, la carrière et les parties en multijoueur sont toujours au menu. Bref, il s'agit tout bonnement de la simulation de football ultime.Si vous aimez le ballon rond et les jeux vidéo, alors ce bon plan est fait pour vous. Dans ce pack, vous avez ce qu'il vous faut pour jouer dès que la console sera installée. Alors n'hésitez pas à vous jeter sur cette promotion avant le 3 novembre. Sinon, le Black Friday vous aidera peut-être à trouver la perle rare dès le 25 novhttps://usine.clubic.com/editorial/publierV3/edit.php?refidarticle=874313&popup=&forceGroup=&refresh=1#embre prochain.