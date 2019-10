Le smartphone Oneplus 7T 256Go affiche son plus bas prix

Performant et agréable à regarder

La recharge facile

Décidément, Rakuten célèbre le Black Friday avant l'heure. Alors que l'événement débutera dans environ un mois, le site spécialisé dans la vente en ligne casse déjà ses tarifs. Ce n'est pas tout puisque l'achat de ce OnePlus 7T vous donnera accès à une remise d'une valeur de 38,50€ utilisable sur vos futures commandes. La livraison est toujours gratuite même si la patience sera de mise puisque le mobile n'arrivera chez vous que sous 8 à 12 jours ouvrés. La garantie est bien évidemment valable pendant 24 mois.Faisons maintenant le tour des caractéristiques de ce smartphone . Il embarque un écran Amoled avec une diagonale de 6.55 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée. Le OnePlus 7T est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go. Avec une telle configuration, vous pourrez naviguer sans être victime de ralentissements intempestifs sur l'interface et les applications. En jeu, le GPU Adreno 640 vous forcera à faire des concessions sur la fluidité comme sur la qualité des graphismes.Pour les photos, nous retrouvons à l'arrière du smartphone un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d'un second à 16 mégapixels (très grand-angle) et d'un ultime et dernier module 8 mégapixels téléobjectif. Vous aurez donc la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. En frontal, c'est un capteur 20 mégapixels qui répond à l'appel. Enfin, la batterie 3800 mAh est compatible avec la Warp Charge 30 T. Ainsi, le mobile récupérera 70% d'autonomie en seulement 30 minutes.Le OnePlus 7T est un très bon smartphone doté de performances solides, d'un très bon écran et de finitions irréprochables. Le rapport qualité / prix est tout bonnement excellent grâce à cette promotion signée Rakuten. Si vous étiez à la recherche d'un mobile puissant et abordable, vous venez tout juste de le trouver.