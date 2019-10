L'enceinte JBL Flip 5 à 87,99€ grâce au coupon RAKUTEN10

L'enceinte Bluetooth à petit prix

Solide comme un roc

Cette bonne affaire vient directement des rayons de Rakuten. Si le tarif affiché est bien de 97,99€, vous allez pouvoir obtenir une remise de 10€ grâce au code qui va suivre. Vous devrez le taper au moment de valider votre panier : RAKUTEN10. Il ne s'agit pas de la seule surprise puisqu'une remise de 4,90€ sera à votre portée pour vos futurs achats. Pour cela, il faut s'inscrire au Club Rakuten à cette adresse . Enfin, sachez que la livraison à domicile est gratuite et que la garantie est valable pour une durée d'un an.Avec cette enceinte Bluetooth signée JBL, vous pourrez écouter de la musique n'importe où en la reliant à vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur...) en passant par le Bluetooth. La connexion se fera instantanément. Ce modèle vous permettra de profiter d'un son puissant et détaillé grâce à la forme circulaire du haut-parleur. De plus, le mode PartyBoost permet de connecter plusieurs enceintes entre elles afin d'obtenir un son stéréo irréprochable. Ainsi, cet exemplaire est idéal pour écouter de la musique seul ou avec des amis durant une soirée.Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque l'enceinte JBL Flip 5 est également étanche. Elle peut donc être immergée à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Grâce à son tissu résistant et à son enveloppe en caoutchouc, elle pourra sans problème résister aux chocs. Enfin, autre excellent point, l'autonomie de ce modèle peut atteindre la douzaine d'heures avant qu'une recharge ne soit nécessaire. Elle a vraiment tout pour plaire...Une qualité sonore optimale, une solidité exemplaire, une facilité d'utilisation déconcertante, voilà ce qu'offre l'enceinte JBL Flip 5. Si vous cherchiez une enceinte ergonomique et performante, ne cherchez plus !