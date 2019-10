🔥 Enceinte sans fil Bluetooth JBL Go 2 à 23,68€ au lieu de 34,99€

Voyager en musique grâce à JBL et Rakuten

enceinte nomade : les meilleures enceintes à transporter partout Les enceintes bluetooth nomades sont souvent associés à des journées à la plage, à des soirées au coin du feu ou à de longs week-ends dans les bois. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses pour animer vos soirées à la maison.

Notre comparatif des meilleures enceinte nomade

Petite mais puissante

Commençons par souligner l'aspect compact de cette enceinte JBL Go 2. Sa forme parallélépipède et son poids plume de 184 grammes vous permettront de la transporter partout. L'autre véritable atout de cet exemplaire réside dans son étanchéité à toute épreuve. Avec sa norme IPX7, elle peut être immergée jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes sans la moindre difficulté. Ainsi, vous pourrez vous en servir aussi bien sous la douche qu'à la piscine.Bien entendu, vous pourrez connecter la JBL Go 2 à n'importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette...) en passant par le Bluetooth 4.1. Il est également possible de passer par l'entrée mini-jack. Ainsi, toutes vos musiques pourront profiter de la puissance de l'enceinte (3 Watts) dont la réponse de fréquence est comprise entre 180 et 20 000 Hz. De plus, le kit mains-libres permet de prendre des appels en toute simplicité. Enfin, la batterie embarquée offre jusqu'à 5 heures d'autonomie. Comptez environ 2h30 pour la recharger complètement.L'enceinte JBL Go 2 est vraiment parfaite pour écouter de la musique durant des déplacements ou bien au bord de l'eau. Elle sait se montrer résistante, ergonomique et performante. Le son qu'elle restitue est de très grande qualité. Bref, nous vous conseillons vivement ce modèle qui profite d'un superbe rapport qualité / prix.