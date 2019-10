🔥 Happy Hour Rakuten : iPhone 11 64 Go à prix cassé jusqu'à minuit !

Toujours plus de points avec l'iPhone 11 sur Rakuten !

La valeur sûre des smartphones signée Apple

Ce lundi 8 octobre 2019, de 18h00 à 23h59, Rakuten organise son événement Happy Hour. Durant ce laps de temps, le site spécialisé dans la vente en ligne a décidé de faire grimper la valeur des Super points offerts sur l'ensemble des produits de sa catégorie high-tech. Pour en bénéficier, vous allez devoir vous inscrire au Club Rakuten gratuitement à cette adresse . Ainsi, en achetant l'iPhone 11, 161€ vous seront remboursés sous la forme de Super points. Cette somme pourra ensuite être utilisée en tant que bon d'achat sur vos futures commandes. Pour tout savoir sur ces Super Points, vous pouvez vous rendre ici À présent, évoquons les modalités autour de l'iPhone 11. La livraison est gratuite en France métropolitaine et vous devrez patienter entre 10-20 jours ouvrables pour le recevoir. En ce qui concerne les caractéristiques techniques du mobile d'Apple, sachez qu'il possède un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Le processeur est un Apple A13 Bionic suivi de 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Ce smartphone est un modèle de puissance qui pourra faire tourner n'importe quelle application ou jeu sans le moindre ralentissement.Une caméra avec deux capteurs 12 mégapixels + 12 mégapixels a été placée à l'arrière afin de filmer des vidéos en 4K. À l'avant, un autre capteur 12 mégapixels est de la partie pour capturer des selfies. La qualité est clairement au rendez-vous dans ce domaine. L'autonomie est elle aussi très convaincante puisque la batterie 3110 mAh peut tenir pendant environ deux jours. Enfin, le smartphone en lui-même possède de très bonnes finitions et un design toujours aussi réussi. Bref, nous sommes face à un mobile solide dans toutes les catégories.L'iPhone 11 est un excellent appareil qui n'a plus rien à prouver. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs qui veulent profiter pleinement de leur smartphone et de ses capacités. Le prix a aussi été revu à la baisse et n'oubliez pas les 161€ de Super points Rakuten qui vous feront faire de belles économies sur vos futurs achats. Vous avez jusqu'à minuit pour vous emparer de cette offre !