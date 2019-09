🔥 HP Pavilion 690-0014nf Gaming à 599,99€ au lieu de 899€

La tour du gamer

Tout y est !

C'est la Fnac qui s'occupe de cette promotion qui vous fera économiser la coquette somme de 300€ ! La livraison à domicile comme le retrait en magasin sont gratuits dans la plupart des cas de figure. Si vous choisissez un point de retrait, l'enseigne française vous facturera 10,99€ supplémentaires. Mais la meilleure solution est bien évidemment de souscrire à Fnac+. Via ce service, vous recevrez votre commande chez vous en un petit jour ouvré sans débourser le moindre centime en frais de port. Les 30 premiers jours sont offerts puis vous pourrez rester abonné contre 49€/an. Maintenant, décortiquons ce que cette tour PC a dans le ventre.Précisons tout de suite que cet HP Pavilion 690-0014nf est livré sans écran. Cependant, un clavier et une souris sont compris dans l'emballage. Cette tour renferme un processeur AMD Ryzen 5 2400G avec une fréquence de 3.6 GHz à 3.8 GHz. La carte graphique embarquée est une NVIDIA GeForce GTX 1050 dont la mémoire vidéo dédiée atteint 2 Go GDDR5. Aussi, 8 Go de RAM sont de la partie ainsi qu'un espace de stockage de 1 To couplé à un SSD d'une capacité de 128 Go. Le tout fonctionne via le système d'exploitation Windows 10 Édition Famille 64 bits. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner la plupart des jeux convenablement.Continuons notre tour du propriétaire puisque la carte son offre un son surround 5.1 et un lecteur / graveur DVD est bien présent. Pour ce qui est de la connectique, un DisplayPort sera accessible ainsi qu'un lecteur de carte mémoire 3-en-1, un HDMI, un DVI, une prise combinée casque /microphone avant et une autre à l'arrière ainsi qu'une entrée accompagnée d'une sortie audio. Bien entendu, plusieurs ports USB répondent aussi à l'appel.Il s'agit d'un PC vraiment robuste et très performant. À un tel prix, nous vous recommandons de foncer, surtout si vous avez déjà l'écran qui va bien chez vous. La plupart des taches ne pourront pas résister à cet ordinateur et les meilleurs jeux du moment raviront vos yeux comme vos oreilles. L'aventure vous attend !