🔥 Enceinte JBL Link 2 White à 129,99€ au lieu de 199€ chez Darty

Sans fil ni prise de tête

Elle peut tout faire

Sur cet article, Darty propose la livraison gratuite et le retrait en magasin sous une heure (voir disponibilité dans la boutique proche de chez vous). Bien entendu, vous aurez aussi 15 jours pour renvoyer ce produit si jamais il ne convient plus à vos attentes. Pour en finir au niveau des modalités, sachez que la garantie est valable pour une durée de deux ans. Maintenant, passons aux spécificités techniques de l' enceinte concernée par cette promotion à hauteur de -35%.Commençons par la qualité sonore de cette. Elle possède deux haut-parleurs 50 mm avec une puissance de 10 watts chacun. Ainsi, vos morceaux favoris profiteront d'un maximum de détails. Bien entendu, cet exemplaire ne sert pas uniquement à écouter de la musique puisque vous pourrez également l'utiliser pour répondre à des appels via le mode mains-libres intégrés. Il vous suffira de connecter l'enceinte à votre smartphone en passant par le Bluetooth et le tour est joué ! Elle intègre également un microphone longue portée qui vous permettra de vous faire entendre même si vous êtes loin de l'enceinte.L'Assistant Google est lui aussi compatible avec l'. Vous pourrez le solliciter en utilisant la commande vocale "OK Google". De plus, en passant par Chromecast, vous aurez la possibilité de contrôler toutes les enceintes compatibles sans la moindre difficulté. Comme si cela ne suffisait pas, ce modèle saura se montrer très résistant lors de vos sorties. En effet, grâce à sa norme IPX7, ce produit n'est pas sensible aux éclaboussures et à l'immersion dans l'eau. La piscine, la plage et les autres environnements humides n'auront aucune incidence sur ses performances.L'est absolument idéale pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps en extérieur. Grâce à sa robustesse et à sa qualité sonore indéniable, ce modèle est une référence. Enfin, son autonomie d'environ une dizaine d'heures vous permettra de profiter de vos morceaux préférés pendant longtemps.