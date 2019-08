🔥 Ecran PC gamer Omen 24" 144 Hz à 177,89€ (ODR 50€)

HP Days : une offre de remboursement sur l'écran PC Omen

Un écran PC gaming bien équipé

C'est via Cdiscount que nous avons déniché ce superbe bon plan. Le site bordelais propose toujours à ses clients de payer l'article en quatre fois pour plus de simplicité. Le choix vous appartient.Le prix de cet écran gaming est habituellement fixé à 227,89€. Cependant, vous pourrez bénéficier d'une offre de réduction d'une valeur de 50€ dans le cadre des. Elle est valable si vous achetez un produit HP éligibleVous trouverez toutes les informations nécessaires de l'opération juste ici : ODR HP Days . Une fois votre dossier validé, comptez 6 à 8 semaine pour recevoir le virement sur votre compte bancaire. Maintenant, évoquons l'article concerné par cette réduction.L'possède une diagonale de 25 pouces (soit 63,5 centimètres) avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Afin de gagner en fluidité durant vos parties les plus nerveuses, la technologie FreeSync améliorera la qualité d'image pour un rendu net et elle supprimera aussi les saccades. Les jeux même les plus gourmands tourneront sans difficulté. Sachez aussi que le temps de réponse est de 5 ms (marche/arrêt).Au rayon des fonctionnalités, vous trouverez l'anti-éblouissement ou encore le contrôle de la fréquence d'images de la vidéo. Tout est fait pour rendre l'expérience de l'utilisateur agréable. Dans la partie réservée aux interfaces, vous profiterez de 2 ports HDMI (HDCP), 1 DisplayPort (HDCP), 2 ports USB 2.0 et une sortie de ligne audio. Enfin, la consommation annuelle est d'environ 35.3 kWh et la classe énergétique a obtenu la lettre A. Ce modèle ne consomme donc pas beaucoup d'électricité.Bref, cetest un excellent exemplaire. Il embarque plusieurs fonctionnalités qui amélioreront le rendu des différents jeux tout en boostant la fluidité. Le prix est également très avantageux donc nous vous conseillons vivement de considérer cet achat.