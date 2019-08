🔥 Forfait sans engagement : l'offre RED 30Go à 10€/mois à vie de retour

Forfait RED : un seul prix pour la vie !

RED 30Go : un forfait sans engagement très complet

Ce bon plan signé RED by SFR est uniquement valable. Tout d'abord, précisons qu'il s'agit d'une offrerequis de votre part. Vous pourrez donc partir chez un autre opérateur dès que vous en aurez envie.Aussi, les! Le tarif ne bougera pas au bout d'un an comme cela peut être le cas sur d'autres abonnements.Enfin, pour en finir avec les modalités, rappelons que vous devrez vous acquitter d'une dizaine d'euros en plus au moment de la souscription afin de recevoir la nouvelle carte SIM qui ira se loger dans votre mobile.Le forfait en question proposepar mois. Jusqu'à 4 recharges maximum de 100 Mo chacune pourront être effectuées (2€ supplémentaires à chaque fois).En ce qui concerne les appels, ils seront illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). La durée d'un appel est limitée à 3 heures et vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois. Cette dernière restriction est également valable pour les SMS / MMS illimités vers tous les opérateurs en métropole. Vous aurez largement de quoi faire avant d'atteindre ces petites limites.Lors de vos déplacements au sein de l'Union Européenne ainsi que dans les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités toute l'année. Dans ces zones, vous profiterez également de 4 Go d'internet supplémentaires tous les mois. Bref, vous l'aurez noté, il s'agit d'un abonnement extrêmement complet dans tous les domaines.Cea tout pour plaire. Il est abordable et ne lésine sur aucun des aspects attendus par l'utilisateur. L'enveloppe de datas est conséquente afin de télécharger des applications, regarder des vidéos ou même jouer en ligne et lors de vos voyages à l'étranger, vous ne serez pas coupé de vos proches. Vous pouvez souscrire sans la moindre hésitation !