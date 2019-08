🔥 Bon plan Fnac : Huawei P30 Pro 128 Go + Huawei Smart watch GT à 799€ au lieu de 999€

Une Huawei Watch GT offerte pour l'achat du P30 Pro

Les caractéristiques principales du Huawei P30 Pro

C'est donc par l'intermédiaire de la Fnac que le Huawei P30 Pro est vendu avec la Watch GT (d'une valeur indicative de 229€) au tarif de 799€ au lieu de 999€. Pour profiter de l'offre valable jusqu'au mardi 6 août 2019 , il suffit de vous inscrire sur le site de Huawei et de sélectionner l'offre concernée avant le 20 août 2019 inclus.À l'issue de cette étape, vous devez remplir un formulaire de participation et inclure les éléments prouvants votre achat (ne pas oublier de communiquer votre RIB). Si votre dossier respecte les conditions de l'offre, vous recevrez la Huawei Watch GT dans un délai de 12 semaines à compter de la validation de votre demande.Le Huawei P30 Pro proposé dans un coloris noir intègre un écran FullView OLED de 6,47 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels. Il dispose du système d'exploitation Android 9 (avec une couche EMUI 9.1), de 8 Go de RAM, de 128 Go d'espace de stockage, du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d'une batterie de 4200 mAh.Pour la photo, l'appareil est équipé d'un triple capteur arrière de 40 MP + 20 MP + 8 MP et d'un capteur avant de 32 MP. Concernant la connectivité, on retrouvera le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le NFC et une connexion USB en Type-C et en 3.1.Enfin, le téléphone est livré avec un kit mains libres, un chargeur, un câble USB, un guide de démarrage rapide, un outil d'éjection de la carte SIM et une carte de garantie.