🔥 Bon plan Cdiscount : Smartphone Huawei P20 Lite + enceinte à 199€ au lieu de 349€

Une enceinte offerte pour l'achat du Huawei Mate 20 Lite

Toutes les caractéristiques du Huawei Mate 20 Lite

C'est donc par l'intermédiaire de Cdiscount que le smartphone Huawei Mate 20 Lite est vendu dans un coloris noir avec l'enceinte Huawei SoundStone CM51 au tarif de 199 euros au lieu de 349 euros. Il n'y aucuns frais de port supplémentaires si la livraison en point relais a été choisie.À noter que, si vous souhaitez payer en plusieurs fois, le site marchand propose des mensualités de 50,94 euros chacune.Revenons-en aux caractéristiques du téléphone après avoir évoqué l'offre ci-avant. Sorti en septembre 2018, le Huawei Mate 20 Lite dispose d'un écran 6,3" FHD+ (pour une résolution de 2340 x 1080 px), d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go par Micro SD) de 3 Go de RAM, d'une batterie de 3750 mAh, d'un processeur HiSilicon Kirin 710 Octo-Core et d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 8.1 Oreo.Pour la photo, l'appareil est équipé d'un capteur arrière de 20 MP + 2 MP et d'un capteur avant de 24 MP + 2MP. Concernant la connectique, le Bluetooth 4.2, l'USB Type-C, le Wifi et le NFC sont notamment de la partie.Enfin, le smartphone mesure 158.3 x 75.3 x 7.6 mm (pour un poids de 172 grammes).