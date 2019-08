🔥 Bon plan Darty : Samsung Galaxy A50 128 Go à 259€ au lieu de 349€

Un Galaxy pas trop cher, ça existe !

Un rapport qualité / prix imbattable

C'est donc chez Darty que nous allons pour découvrir cette énième bonne affaire. Ce n'est pas l'enseigne française qui se charge de la vente mais un vendeur tiers nommé Top Tech. Ce dernier ayant recueilli des avis favorables de la part des utilisateurs, vous n'avez rien à craindre. La livraison à domicile est offerte même si le produit vient de Hong-Kong. Comptez entre 10 et 15 jours ouvrés pour le recevoir. N'hésitez pas à demander une facture si jamais vous deviez avoir un problème avec votre article.Maintenant, passons aux caractéristiques de ce. Ce milieu de gamme arbore un écran Super Amoled 6.4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Exynos 9610, 4 Go de RAM et une mémoire flash de 128 Go. Les performances sont vraiment au rendez-vous même s'il ne s'agit pas du mobile le plus puissant de la firme coréenne. Étant donné son prix, il n'y a pas grand chose à redire. Vous pourrez donc faire tourner un bon nombre d'applications sans la moindre saccade et ce smartphone est également taillé pour le jeu.Poursuivons dans d'autres domaines avec le triple capteur photo 25 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels placé sur la partie arrière du téléphone. Vous pourrez ainsi enregistrer des vidéos en 4K. En ce qui concerne l'appareil photo frontal, il possède un capteur 25 mégapixels. Là encore, sans casser la baraque, leassure. La batterie 4000 mAh peut tenir sans problème pendant plus d'une journée même si vous lancez des applications gourmandes en ressources. Enfin, le design du mobile est sobre mais néanmoins assez classe.Ceest bon dans tous les domaines. S'il ne s'agit pas du smartphone le plus performant du géant sud-coréen, il se positionne tout de même comme une véritable alternative aux modèles les plus onéreux. Les clients les moins fortunés peuvent donc se tourner sans rougir vers cet exemplaire abordable et agréable à utiliser.