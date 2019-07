🔥 Bon plan : 120€ d'économie sur le vidéoprojecteur BenQ W1120 Full HD

Le vidéoprojecteur BenQ W1120 Full HD à 579€ (voire moins)

Une salle de cinéma depuis votre canapé

Profitez donc de ce bon planpour acquérir leà 579€ au lieu de 699€; soit pas moins de 120€ d'économie. Comme évoqué en en-tête de l'article, le site Cdiscount permet de négocier le tarif du vidéoprojecteur.En temps normal, lorsque vous arrivez sur la page produit, une fenêtre pop-up s'affiche automatiquement en vous demandant de saisir le prix souhaité. Dans le cas contraire, il suffit de cliquer sur le bouton "Négocier" en-dessous de celui permettant d'ajouter l'article au panier. En effectuant cette étape, vous pourrez réaliser une économie supplémentaire de plus de 20€. Le prix de revient est donc de moins de 559€.Transformer votre salon en une salle de cinéma à domicile, ça vous tente ? Avec le, vous bénéficierez d'une qualité d'image en Full HD grâce à sa résolution native de 1920x1080p. L'appareil dispose notamment d'une luminosité de 2200 ANSI Lumens, d'un rapport de contraste de 15000:1 et d'une autonomie jusqu'à 7000 heures en mode économique (moitié moins en mode normal).Pour la connectique, on retrouve 1 entrée vidéo du composant (RCA x 3), 1 entrée vidéo composite (RCA), 1 entrée de ligne audio (mini-phone stéréo 3,5 mm), 2 ports HDMI (HDMI de 19 broches de type A), 1 série RS-232, 1 port USB de type B, 1 prise VGA, 1 entrée de ligne audio (RCA x 2), 1 sortie de ligne audio (mini-phone stéréo 3,5 mm) et 1 port USB de type A.