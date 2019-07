🔥 Fibre Internet : RED Box vs. FreeBox, quelle offre choisir ?

La fibre économique

Le match RED Box vs. FreeBox

Offre Fibre : laquelle choisir ?

C'est ce que nous allons faire dans cet article. Dans les paragraphes qui vont suivre, vous découvrirez deux offres bien distinctes. Nous allons dans un premier temps décortiquer le contenu des forfaits en question avant de conclure en vous indiquant lequel choisir. Bien entendu, cela dépendra aussi de vos besoins comme de votre budget. Cependant, nous vous donnerons quelques clés qui vous aideront dans votre choix. Inutile de préciser qu'il est important de vérifier que votre foyer est éligible à la fibre avant de songer à souscrire à une offre.Ainsi, nous avons sélectionné deux forfaits qui viennent de deux opérateurs très connus. RED by SFR et Free vont donc "s'affronter" dans ce rapide comparatif. Nous préciserons aussi l'ensemble des modalités pour chaque abonnement car vous verrez qu'elles ne sont pas du tout similaires d'une marque à l'autre. Bref, il n'y a pas grand chose à ajouter. Passons donc tout de suite aux descriptifs de ces forfaits fibre internet.Commençons avec. Déjà, il s'agit d'une offre sans engagement, ce qui vous permettra de partir quand vous en aurez envie. Notez aussi que le prix restera inchangé.Pour ce qui est du contenu, vous aurez accès à des débits de 200 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi. Les appels vers les mobiles et les fixes sont illimités en France et vers plus de 100 destinations via votre box (dont la location est comprise dans le prix). Si vous voulez de meilleures performances, l'option "Débit Plus" est à votre disposition pour 5€ supplémentaires par mois. Une option TV est également accessible à partir de 2€ en plus par mois pour 35 chaînes et 4€ en plus pour 100 chaînes (le décodeur est inclus à chaque fois). Vous avezpour souscrire.Passons donc à. Cette fois, vous serez engagé pendant un an et au terme de cette période, le tarif passera à 44,99€/mois.L'offre de Free comprend le très haut débit à 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Pas moins de 280 chaînes sont accessibles grâce à Freebox TV et TV by Canal. La box est aussi équipée d'un lecteur Blu-ray et vos appels seront illimités vers les mobiles en France, DOM ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. La librairie Youboox vous sera ouverte jusqu'au 31 janvier 2020. La promotion disparaîtra le 23 juillet.Pour résumer, tout dépendra de vos envies et de votre rapport à internet.Si vous désirez une vitesse optimale et une dimension multimédia plus poussée, alorsest l'offre qu'il vous faut. Cependant, au bout d'un an, le prix mensuel à débourser sera très conséquent.À contrario, si vous voulez un abonnement stable qui se contente du strict minimum car vous n'avez pas besoin du reste, alorsa ce qu'il vous faut. Par contre, vous devrez souscrire à des options pour la télévision ou pour profiter d'un débit plus conséquent. C'est à vous de choisir !