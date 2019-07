🔥 Forfaits mobile 4G : les promotions RED by SFR du moment

Pourquoi Clubic recommande ces forfaits ?

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

et Un volume de data conséquent pour l'Internet mobile

pour l'Internet mobile Une bonne couverture 4G dans l'Hexagone

RED by SFR : l'illimité sans engagement à vie !

Forfaits mobile 4G : deux offres RED by SFR en promotion

Forfait RED by SFR 5 Go à 5€/mois

Forfait RED by SFR 40 Go à 10€/mois

Actuellement, RED by SFR propose plusieurs forfaits mobile en réduction sur son site. Vous pourrez donc économiser des sommes conséquentes sur ces abonnements qui renferment pas mal de contenu au passage. Pour faire court, nous avons sélectionné uniquement deux promotions. Rassurez-vous car elles renferment ce dont vous aurez besoin. Quoi qu'il en soit, ces forfaits ne dépassent pas la dizaine d'euros par mois. Ils sont clairement réservés aux petits budgets mais cela ne veut pas dire que la qualité a été mise de côté pour autant.Concernant les modalités de ces offres, il existe des similitudes. Dans un premier temps, ils sont sans engagement. Cela vous permettra de résilier quand bon vous semblera sans avoir à débourser le moindre centime. De plus, vous n'aurez pas à craindre une augmentation de prix au bout d'un an puisque les tarifs resteront inchangés. Enfin, vous devrez vous acquitter d'un paiement de 10€ pour obtenir une nouvelle carte SIM dès votre souscription sur le site deCommençons par le. Comme son intitulé l'indique, il vous donnera accès à 5 Go d'internet. Vous pourrez obtenir jusqu'à quatre recharges automatiques (100 Mo et 2€ chacune).Les appels seront illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Chaque appel ne devra pas excéder une durée maximale de trois heures et vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires tous les mois. Cette dernière restriction est également valable pour les SMS / MMS qui seront illimités vers l'Hexagone. Depuis l'Union Européenne et les DOM, tout sera illimité sauf internet puisque vous disposerez de 4 Go supplémentaires dans ces destinations.Enfin, voici le. Pour faire simple, vous aurez droit à tous les avantages de l'abonnement précédent. Seule l'enveloppe internet change puisque 40 Go seront utilisables en France et 4 Go de plus vous seront crédités à l'étranger. Si vous naviguez régulièrement sur le web via la 4G de votre mobile, c'est bien ce forfait qu'il vous faudra.Sachez que ces deux offres sont valables uniquement. Même si les promotions sont souvent prolongées, il arrive que le volume de data change. C'est le moment d'en profiter !Voilà qui vient mettre un terme à cette sélection. Choisissez bien évidemment selon votre utilisation d'internet. Dans tous les cas, le tarif mensuel ne bougera pas.