🔥 Soldes Cdiscount : 5 smartphones en promotion à moins de 200€ !

Soldes Cdiscount, la 2ème démarque est lancée !

À lire aussi : Smartphone : Quel est le meilleur en juin 2019 ?

Découvrez nos 5 smartphones en promotion à moins de 200€

Nous n'allons pas vous refaire un topo sur l'utilité d'avoir un bon smartphone mais plutôt évoquer directement ces soldes qui ont lieu sur. Le site spécialisé dans la vente en ligne est sur le devant de la scène lorsqu'il s'agit de casser ses prix. Ainsi, vous découvrirez plusieurs réductions très avantageuses dans la liste ci-dessous. Nous avons choisi des modèles issus des plus grandes marques commeou encoreGrâce au site bordelais, vous pourrez toujours payer en quatre fois. Autre bonne nouvelle, le prix de certains smartphones sera encore plus bas pour les abonnés au programme. Ce dernier offre divers avantages comme la livraison gratuite, la presse en ligne illimitée ou encore des remises exclusives. Vous trouverez toutes les informations à cette adresse . Sur trois mobiles de cette sélection (nous préciserons lesquels), les abonnés devront utiliser le code suivant pour obtenir une remise supplémentaire :Commençons avec levendu à 153,99€ au lieu de 199,99€. Il possède un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, il embarque un processeur Snapdragon 660, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Son appareil photo dorsal atteint 48 mégapixels et celui en frontal 13 mégapixels. L'autonomie peut facilement aller jusqu'à deux jours et demi pour une utilisation normale du mobile.Continuons avec lecommercialisé à seulement 169,00€ au lieu de 189€. Les abonnés à Cdiscount À Volonté peuvent l'obtenir à 151,14€ via le code mentionné précédemment. Pour ce qui est de ses caractéristiques, nous retrouvons un écran 5,8 pouces d'une définition de 1570 x 720 pixels. Le processeur est un Exynos 7884 accompagné par 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. La caméra dorsale est à 13 mégapixels et celle à l'avant du mobile est une 8 mégapixels. La batterie 3000 mAh peut parvenir à tenir deux jours si vous utilisez modérément le smartphone.Ensuite, évoquons ledisponible à 177,98€ au lieu de 369€. Cet exemplaire dispose d'un écran 5,84 pouces avec une définition atteignant 2280 x 1080 pixels. Au niveau des performances, c'est du solide puisque ce mobile possède un processeur Kirin 659, 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Un capteur photo 16 mégapixels est placé en frontal et un autre de 16 mégapixels également est présent à l'arrière. La batterie tiendra deux jours sans la moindre difficulté.Nous approchons de la fin avec ce smartphoneà 199€ au lieu de 223,96€. Les abonnés Cdiscount À Volonté verront le prix chuter à 176,10€. Enchaînons comme toujours avec les caractéristiques qui comprennent un écran 6,5 pouces avec pour définition 2340 x 1080 pixels. Le processeur est un Hisilicon Kirin 710, 4 Go de RAM sont de la partie tout comme 64 Go de stockage. Le capteur photo arrière pointe à 20 mégapixels contre 16 mégapixels pour celui à l'avant. La batterie 3750 mAh profite d'une autonomie d'une journée et demi en utilisation intensive.Et nous terminons avec levendu pour 199,99€ au lieu de 268€. Les abonnés CDAV (pour les intimes) peuvent l'acheter à 179,99€. Ses spécificités sont composées d'un écran 5,9 pouces d'une définition de 2160 x 1080 pixels, d'un processeur Kirin 659, de 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Pour la partie réservée aux photos, un capteur 16 mégapixels est placé à l'arrière et un de 2 mégapixels servira pour vos selfies. La batterie 3340 mAh peut tenir pendant une journée complète.Vous savez tout. Si nous devions vous conseiller un seul smartphone de cette sélection, nous irions sans doute vers lequi détient à ce jour le meilleur rapport qualité/prix du milieu de gamme. Il affiche des performances correctes, tout en bénéficiant d'une autonomie solide, de finitions exemplaires et d'un module photo qui tient vraiment la route.