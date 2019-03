⚡️ Bon plan : Imprimante Tout-en-un HP Envy 5020 Wifi à 29,99€ au lieu de 89,90€ (via ODR de 20€)

Elle fait franchement Envy !

Avec HP, c'est pas sorcier

C'est donc une imprimante multifonctions que HP nous propose aujourd'hui. Elle peut accueillir entre 100 et 400 pages. Pour imprimer, vous devrez connecter votre ordinateur ou un périphérique mobile (smartphone, tablette...) via le Wi-Fi et elle vous permettra d'économiser jusqu'à 70% des cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink. Elle a été pensée pour être très simple d'utilisation et vous pourrez utiliser l'écran tactile monochrome embarqué pour la paramétrer avec facilité.Concernant ses performances maintenant,peut atteindre une vitesse d'impression couleur de 7 ppm et une vitesse d'impression noir de 10 ppm. Avec cet appareil, vous aurez aussi la possibilité de numériser des documents. L'emballage contient une cartouche d'encre noir et une trois couleurs. Le câble USB servant à connecter l'imprimante à votre ordinateur n'est pas compris dans le pack.Pour activer une promotion d'un montant de 20€, vous devrez passer par l'offre de réduction valable jusqu'au 20 avril. Consultez ce document pour connaître toutes les modalités.