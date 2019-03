⚡️ Bon plan : Smart TV LED UHD 4K LG 55UK6200 139 cm (55") à 499,99€ au lieu de 799,99€

La 4K poursuit sa conquête des foyers

les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K

Voyons un peu ce que ce téléviseur a dans le ventre ! Ce modèle arbore un écran 55 pouces (soit 139 centimètres) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels. La fonction HDR est bien évidemment de la partie elle aussi. Vous pourrez donc admirer des films ou jouer à des jeux vidéo dans les meilleures conditions possibles. Bien entendu, la TV peut se connecter à internet afin d'accéder à des applications comme YouTube et Netflix.Pour le reste, vous trouverez par exemple trois ports HDMI, deux USB, une sortie audio numérique optique, une entrée composite et une entrée composante + Audio. Lorsqu'elle est en marche, la télévision consomme 89 W et 123 kWh sur une année entière. Elle décroche ainsi la classe d'efficacité énergétique A+.Cdiscount est toujours enclin à vous proposer le paiement en quatre fois, soit environ 128€ par mois. Vous pouvez choisir l'installation à votre domicile pour 34,99€ de plus ainsi qu'une garantie panne et casse pendant 4 ans pour 64,99€.