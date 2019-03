⚡️ Bon plan : Apple MacBook Pro 13.3'' Touch Bar 256 Go SSD Core i5 à 1629,99€ au lieu de 1999,99€

L'allure d'un pro

Évoquons dès à présent les capacités et les nombreuses fonctionnalités de ce fameux. Tout d'abord, sachez qu'il arbore un superbe écran Retina de 13.3 pouces avec la technologie True Tone. Elle donne une apparence plus naturelle aux images affichées sur l'écran mais aussi sur la. Cette dernière remplace les traditionnelles touches F1, F2, F3... de votre clavier et prend la forme d'un écran tactile permettant de naviguer entre plusieurs applications à la manière d'un smartphone.L'ordinateur embarque un processeur Intel Core i5 de 8ème génération, une carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655 et un SSD d'une capacité de 256 Go pouvant atteindre un débit de lecture de 3,2 Go/s. Au niveau des différentes entrées, vous trouverez quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C). L'autonomie dupeut facilement atteindre les 10 heures. Bref, vous aurez largement de quoi faire tourner les logiciels les plus gourmands dans la moindre difficulté.Bien entendu, Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Pour profiter pleinement de la promotion,sur la page de l'article pour appliquer une réduction de 120€.