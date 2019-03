⚡️ Bon plan Jours FNAC : Tablette Samsung Galaxy Tab S2 VE 8" 32 Go à 299,99€ au lieu de 399,99€

Cette tablette tactile du géant coréen propose donc un écran Super AMOLED 8 pouces avec une définition de 2048 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons 3 Go de mémoire vive ainsi que 32 Go d'espace de stockage. Elle possède aussi un port Micro SDHC qui peut accueillir une carte d'une capacité maximale de 128 Go.Pour ce qui est de la photo, la tablette embarque un capteur 2,1 mégapixels à l'avant et un autre de 8 mégapixels, autofocus à l'arrière. Vous pourrez également profiter des vidéos en 4K. Notez que la promotion concerne ici le modèle optant pour un coloris blanc. Bref, il s'agit donc d'un excellent produit vendu à un prix très abordable.Comme à son habitude, la FNAC propose le retrait en magasin gratuit. Vous pouvez aussi opter pour la livraison à votre domicile. Durant ces Jours FNAC, vous pouvez économiser 10€ tous les 100€ d'achat jusqu'au 11 mars 13h en entrant le code :