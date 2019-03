⚡️ Bon plan Jours FNAC : Just Dance 2019 sur Switch, PS4, Xbox, Wii et Wii U à 29,99€ au lieu de 59,99€

La musique dans la peau

Les prix dansent aussi

Jeux vidéo



Ce Just Dance 2019 est sans aucun doute la compilation ultime de tout ce que la saga a de mieux à offrir. Ainsi, une quarantaine de chansons ont été ajoutées pour cette nouvelle édition, avec des artistes bien connus comme Ariana Grande avec, Maroon 5 avecou encorede Britney Spears. Bref, il y en a pour tous les goûts et ce n'est pas tout !En plus du gameplay de la version Switch qui vous permet d'utiliser les fameux Joy-Con, vous pouvez aussi obtenir plus de 400 morceaux supplémentaires grâce à l'abonnement Just Dance Unlimited. Vous y trouverez du Lady Gaga, Katy Perry, Queen ou encore David Guetta. Pour pouvez souscrire à la journée, au mois ou même à l'année. Bref, vous ne tomberez jamais à court de chansons.Les versions éditées sur Switch, PS4, Xbox One et Wii U sont donc à 29,99€ durant les Jours FNAC. Le retrait en magasin est bien évidemment gratuit et vous pouvez être livré gratuitement à domicile en un jour ouvré avec un abonnement FNAC +.