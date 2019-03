⚡️ Bon plan : Ecran PC Gamer Viewsonic VX2457 24" full HD à 99,99€ au lieu de 139€ avec le code MOINS10E

L'écran gaming qui a tout d'un grand

Conditions de l'offre de réduction

Pas besoin de casser la tirelire pour trouver du matériel de qualité à prix cassé. Le moniteura tout ce qu'il faut pour satisfaire les joueurs exigeants.Sa dalle de 24'' TFT TN offre une définition Full HD idéale pour profiter de vos jeux en tout confort. Le temps de réponse de 1 ms ainsi que le rafraîchissement à 75 Hz assurent à ce moniteur de jeu ViewsonicLa connectique n'est pas en reste : HDMI, VGA et DisplayPort sont de la partie, faisant de cet écran d'entrée de gamme un excellent choix pour les petits budgets.Commercialisé à 139€ en temps normal, l'écran de jeu Viewsonic est actuellement à prix réduit sur Cdiscount. On le trouve ainsi à 109.99€. Mais il peut encore baisser de prix et passer sous la barre des 100€ !Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de rentrer le code promolors du passage de votre commande. Le prix final sera alors abaissé à, faisant de cet écranun achat encore plus attractif.