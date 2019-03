⚡️ Bon Plan : Pack Xbox One X 1 To - Shadow of The Tomb Raider à 399€

Classée X

Lara sème la pagaille au Mexique

Bien évidemment, vous retrouverez dans ce bundle la console de Microsoft avec une manette. Rappelons que la Xbox One X a la possibilité de faire tourner bon nombre de jeux en 4K/HDR et avec un meilleur framerate. Dans les titres compatibles, vous devez vous rendre dans le menu pour choisir si vous préférez utiliser le mode performance (plus d'images par seconde) ou bien le mode améliorant la résolution, avec quelques détails supplémentaires au niveau des graphismes.Ce choix, vous l'aurez dans Shadow of the Tomb Raider qui est lui aussi compris dans le pack. Il s'agit du troisième épisode s'attardant sur les origines de Lara Croft. Il vient conclure cette grosse trilogie débutée en 2013. Avec cette épopée, la célèbre aventurière se rend en Amérique latine pour y stopper une terrible apocalypse provoquée par Lara elle-même.Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine et vous pouvez payer en quatre fois (soit 99,75€ par mois) si vous en avez envie.