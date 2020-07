Top 5 des offres high-tech immanquables de cette 3e démarque de soldes d'été !

Ces soldes d'été 2020 sont un délice pour les amateurs de high-tech, et la 3ème démarque, actuellement en cours, ne change pas de cap ! Les géants du e-commerce sont évidemment sur le pont, et proposent encore et toujours des réductions sur une multitude de produits, notamment sur les plus onéreux, habituellement difficiles d'accès.

Là encore, Amazon et CDiscount bradent leurs rayons, en plus d'offrir la possibilité de régler en plusieurs fois, généralement en quatre mensualités, moyennant quelques euros de frais. De plus, les deux e-commerçant proposent la livraison gratuite, à domicile ou en point retrait, et en seulement 1 jour pour certains produits.