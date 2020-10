Bon plan Apple : l'iPhone 12 moins cher de presque 100€ chez Rakuten

Nous sommes chez Rakuten pour découvrir cette bonne affaire. Tout d'abord, précisons que cet iPhone 12 est un modèle chinois. La livraison à domicile sera donc effectuée sous 8 à 16 jours. Bien entendu, vous recevrez le colis gratuitement. Le paiement en plusieurs fois peut également être sélectionné. Une fois l'achat effectué, vous recevrez une remise de 87€ utilisable sur un futur panier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

L'iPhone 12 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition atteignant 2532 x 1170 pixels, le tout à 60 Hz. La dalle est agréable à regarder et très résistante grâce au verre Ceramic Shield. D'un autre côté, nous découvrons le tout nouveau processeur Apple A14 Bionic accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Avec une telle configuration, vous pourrez absolument tout faire ! Aucune tâche ou jeu vidéo gourmand en ressources ne pourra résister à cet iPhone. Par ailleurs, ce dernier est compatible 5G.