Offre immanquable Fnac : Apple iPad Air 256 Go à prix réduit

Fnac : Apple iPad Air 256 Go en promotion

Tout ce qu'il faut savoir sur la tablette

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur le site de la Fnac où les clients peuvent se procurer l'Apple iPad Air 256 Go en promotion.Affichée initialement au prix de 879,99 euros, la tablette bénéficie d'une remise immédiate de 26% de la part du site marchand. Grâce à cette réduction, le produit revient alors à 649,99 euros.Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si le retrait de la tablette est effectué en magasin Fnac ou à domicile.L'excellent iPad Air d'Apple est une tablette qui dispose d'un superbe écran LED Retina de 10,5 pouces (diagonale de 24,6 cm et résolution de 2224 x 1668 pixels), d'un espace de stockage de 256 Go, du capteur d'empreinte digitale Touch ID et de la Puce A12 Bionic avec architecture 64 bits Neural Engine.À propos de l'autonomie, l'iPad Air embarque une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 30,2 Wh qui vous permet de bénéficier de 9 heures d'utilisation maximale.Pour la connectivité, l'iPad Air embarque le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 5.0. Compatible 4G, l'appareil est équipé d'un encart permettant d'intégrer votre carte SIM. Vous profiterez alors de vos données mobiles partout où vous allez.Enfin, la tablette, qui est garantie 2 ans, est fournie avec un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.