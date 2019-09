🔥 French Days :Apple iPhone 11 64 Go à 737,99€ au lieu de 809€

Un nouveau smartphone ultra-puissant



L'appareil photo est la star de l'iPhone 11



L'iPhone 11 est le dernier fleuron du constructeur Apple destiné au grand public. Il intègre les toutes dernières technologies proposées par la marque, à commencer par un processeur A13 Bionic qui sans comparaison possible la meilleure puce mobile disponible aujourd'hui. Le processeur vous permet de profiter de toutes vos applications ou jeux sans latence mais également de prendre des photographies en un éclair, avec une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone Xr de l'année dernière.Le design de l'appareil ne change pas beaucoup cette année. L'appareil est toujours équipé de deux couches de verre, une pour l'écran et une autre au dos, encerclé par un châssis en aluminium. Le modèle proposé ici est dans son coloris noir, qui impose une certaine prestance une fois en main.La fonction vedette de l'iPhone 11 reste son double objectif photo, clairement visible dans un carré placé au dos qui fait débat depuis sa présentation. Les goûts et les couleurs, ça ne discute pas, mais les performances en photographie sont bien là. Un objectif ultra grand-angle vient seconder l'objectif principal pour obtenir des photos à l'angle de vue plus large. Les deux capteurs fonctionnent de concert pour obtenir un piqué et un niveau de détails amélioré.Et enfin le mode nuit, l'autre fonctionnalité tant attendue de cet iPhone 11. L'appareil peut désormais sublimer vos clichés grâce à un mode de prise de vue automatique, qui vous demande de rester immobile une ou deux secondes afin de capter assez de lumière pour illuminer des scènes se déroulant dans la pénombre. Les photos sont très impressionnantes et naturelles, pour un résultat presque professionnel.Profitez dès à présent des French Days pour vous faire plaisir avec l'iPhone 11 à 737,99€. Rakuten vous offre également pour tout achat de ce smartphone 73,80€ en bons d'achats pour de futures commandes sur le site.