Bon plan Xiaomi : le célèbre Redmi Note 8T encore moins cher

Passons désormais aux caractéristiques principales du Redmi Note 8T.

Le smartphone entrée de gamme de Xiaomi dispose d'un écran LCD IPS de 6,3 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur octo-core Snapdragon 665, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 64 (extensible via microSD jusqu'à 256 Go), d'une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 9.0 (avec une surcouche MIUI 10).



Côté APN, le futur acquéreur retrouvera un quadruple capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur avant de 13 MP.



Pour la connectivité, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 4.2, le NFC et le port USB Type-C principalement de la partie.