Le premier avantage du GMKtec G10 et des mini PC en générale, ce sont les dimensions. Avec ce modèle en particulier, vous avez un ordinateur qui tient dans une tour de 12 cm de côté pour seulement 5 cm de haut et un poids annoncé à 920 grammes. Aucun PC portable ne peut atteindre ces chiffres là, même s'il y a bien sûr d'autres inconvénients au mini PC, comme le fait qu'il faille ajouter tout ce qui va avec pour s'en servir.

À l'intérieur, on retrouve une configuration honnête avec un AMD Ryzen 5 3500U qui date tout de même de 2019 qui peut atteindre 3,7 GHz en boost et un TDP configurable de 25 à 35 W. Avec, il y a une puce graphique AMD Radeon Vega 8 cadencée à 1 200 MHz qui permet quand même un affichage triple écran simultané en 4K via le HDMI 2.1, le DisplayPort et l'USB-C. Mais il ne faut pas en attendre grand chose pour le gaming.