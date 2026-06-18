Le GMKtec NucBox G10 est un mini PC qui vise à remplacer les tours de bureau classiques, pour de la bureautique ou du multimédia. Il est actuellement à 268,96 euros sur Amazon au lieu de 999 euros.
Si vous cherchez un ordinateur pour la maison, que vous avez déjà un écran, une souris et un clavier mais pas forcément de place pour une tour XXL, le mini PC est un bon compromis. Il a tout ce que propose un PC fixe classique, moins la carte graphique, qui est l'objet qui prend le plus de place avec la carte mère. Là, pour moins de 270 € sur Amazon, vous avez un petit boitier qui peut remplir toutes les tâches les plus classiques sur un PC.
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Pourquoi choisir le GMKtec G10 ?
- L'encombrement : il n'y en a pratiquement pas puisque l'appareil est compact et léger, facile à transporter.
- Une connectivité généreuse : il y a des ports partout autour pour en faire une véritable station multimédia.
- L'évolutivité : vous pouvez avoir jusqu'à 32 Go de RAM et 16 To de stockage au maximum.
Un gain de place conséquent
Le premier avantage du GMKtec G10 et des mini PC en générale, ce sont les dimensions. Avec ce modèle en particulier, vous avez un ordinateur qui tient dans une tour de 12 cm de côté pour seulement 5 cm de haut et un poids annoncé à 920 grammes. Aucun PC portable ne peut atteindre ces chiffres là, même s'il y a bien sûr d'autres inconvénients au mini PC, comme le fait qu'il faille ajouter tout ce qui va avec pour s'en servir.
À l'intérieur, on retrouve une configuration honnête avec un AMD Ryzen 5 3500U qui date tout de même de 2019 qui peut atteindre 3,7 GHz en boost et un TDP configurable de 25 à 35 W. Avec, il y a une puce graphique AMD Radeon Vega 8 cadencée à 1 200 MHz qui permet quand même un affichage triple écran simultané en 4K via le HDMI 2.1, le DisplayPort et l'USB-C. Mais il ne faut pas en attendre grand chose pour le gaming.
Une configuration qui peut évoluer
Avec ça, vous avez 16 Go de RAM et un SSD de M.2 2280 PCIe 3.0 de 256 Go. De ce côté là c'est un peu faible, puisqu'une fois qu'on retire l'espace occupé par Windows, il ne reste pas grand chose. Après, comme ce n'est pas un mini PC pour le gaming, ça peut être suffisant. Mais le vrai intérêt, c'est l'évolutivité. Là, vous pouvez remplacer les 2 x 8 Go SO-DIMM par 32 Go maximum. Et le double emplacement M.2 permet d'avoir jusqu'à 2 x 8 To pour un maximum de stockage.
Comme ce PC a besoin d'un écran, d'un clavier et d'une souris, a minima, la connectique est généreuse. Vous retrouvez deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB-C, deux ports USB 3.2, un USB 2.0 et un USB-C avec Power Delivery. Vous avez aussi un port Ethernet 2,5G, du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0. Comme ça, vous êtes paré pour toutes vos tâches de bureautique.
On ne va pas se mentir, le prix de base de 999 euros est très exagéré pour ce mini PC. Ce qui n'empêche pas son prix final de 268,96 euros d'être très intéressant. Avec la crise des prix des composants, rien que le prix du SSD et de la RAM peut dépasser celui du GMKtec G10.
C'est donc un bon mini PC si vous n'avez pas d'autres ambitions que la bureautique et le multimédia, avec un encombrement minimum.
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