Le Choice Day d’AliExpress offre parfois de vraies opportunités sur des références haut de gamme, et le Xiaomi MIX Flip en est la preuve cette semaine. Avant de foncer, voici ce que la rédaction a retenu de ce smartphone à clapet atypique.
Le marché du smartphone pliant de type « clapet » se résumait il y a encore peu à un duel entre Samsung et Motorola. Avec son MIX Flip, Xiaomi a bousculé cet équilibre en proposant une fiche technique franchement ambitieuse, co-développée avec Leica pour la partie photo. À l’occasion du Choice Day AliExpress, la version globale 12 Go / 512 Go tombe à 444€ grâce au code promo FRSS55, contre un prix de lancement officiel de plus de 1 299€ ; un écart qui mérite qu’on s’y arrête. Ce bon plan s’adresse avant tout aux amateurs de format compact pliant, curieux d’explorer une alternative solide au Galaxy Z Flip sans se ruiner.
Ce que propose concrètement cette offre
Le Xiaomi MIX Flip est un smartphone à clapet équipé du Snapdragon 8 Gen 3, soit la même puce que celle du Galaxy Z Flip 6, et une référence indiscutable en matière de performances mobiles. Pour 444 €, vous obtenez la configuration maximale : 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go en UFS 4.0, un duo qui garantit une fluidité durable sans compromis sur la capacité de stockage.
L’expédition depuis la France via le vendeur Marque+ limite les risques habituellement associés aux achats AliExpress, notamment sur les délais et le service après-vente. C’est un point à ne pas négliger pour un achat de cette valeur.
Deux écrans, une caméra Leica et des performances de flagship
Difficile de parler du MIX Flip sans insister sur ses deux atouts visuels majeurs : un écran interne CrystalRes AMOLED de 6,86 pouces avec rafraîchissement LTPO 1-120 Hz, et un écran externe de 4,01 pouces pleinement exploitable au quotidien, pour lire des notifications, répondre à des messages ou déclencher l’appareil photo sans déplier le téléphone.
La partie photo bénéficie d’une double caméra 50 MP co-signée Leica, un gage de qualité que notre test a confirmé : les résultats sont « plus que bons » en bonne lumière, avec une gestion des plages dynamiques maîtrisée même de nuit. La charge rapide 67 W (le chargeur est fourni dans la boîte) permet de récupérer 100% de batterie en environ 52 minutes, contre 1 h 23 pour le Galaxy Z Flip 6 et ses 25 W. Pour un usage intensif quotidien, c’est un avantage concret.
Face au Galaxy Z Flip : ce que le MIX Flip apporte, et ce qu’il ne fait pas
Le Xiaomi MIX Flip surpasse son rival Samsung sur plusieurs points objectifs : écran plus grand (6,86” vs 6,7”), luminosité maximale supérieure (3 000 nits vs 2 600 nits), charge bien plus rapide et une caméra Leica clairement mieux calibrée.
En revanche, il concède deux lacunes importantes au Galaxy Z Flip : l’absence totale de certification IP (étanchéité) et le manque de support eSIM, deux fonctionnalités que Samsung propose en standard.
Ce que dit notre analyse : forces et concessions réelles
Le MIX Flip convainc sur l’essentiel (performances, photo, écrans, charge) mais quelques choix techniques trahissent encore un positionnement d’outsider. Voici ce que l’on retient concrètement pour un usage au quotidien.
✅ Les points forts
- Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : réactif, sans limite de capacité
- Double caméra 50 MP Leica avec zoom optique 2x, excellente en photo comme en vidéo
- Écran interne AMOLED 6,86” LTPO 120 Hz et écran externe 4,01” parmi les plus grands du segment
- Charge rapide 67 W avec chargeur fourni dans la boîte
- Version globale avec Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G et double SIM nano-SIM
- Circle to Search, Google Gemini et HyperOS pour une expérience Android moderne
❌ Les points faibles
- Aucune certification IP : une pluie ou une projection d’eau suffit à mettre le téléphone en danger
- Pas de support eSIM, ce qui peut bloquer certains usages voyageurs
- Chauffe notable lors d’utilisations intensives (jeu, vidéo 4K)
- Autonomie correcte mais pas exceptionnelle pour une batterie de 4 780 mAh
- Zoom optique limité à 2x, inhérent au format clapet
✅ Verdict de la rédaction :
À 444 €, le Xiaomi MIX Flip version globale représente une opportunité réelle pour qui cherche un smartphone clapet haut de gamme sans payer le prix fort. Notre test Clubic lui avait attribué 9/10 à son lancement, saluant des écrans remarquables, des performances solides et une qualité photo Leica au-dessus de la moyenne pour ce format.
Ce bon plan s’adresse aux utilisateurs qui veulent un format compact, une caméra soignée et une charge rapide, et qui peuvent vivre sans certification IP ni eSIM. En revanche, si vous êtes régulièrement exposé à l’eau ou dépendant de l’eSIM pour vos voyages, le Galaxy Z Flip reste plus polyvalent. Pour les autres, 444 € pour un pliable avec cette fiche technique et expédié depuis la France, c’est une fenêtre à ne pas laisser passer.
