Le Xiaomi MIX Flip est un smartphone à clapet équipé du Snapdragon 8 Gen 3, soit la même puce que celle du Galaxy Z Flip 6, et une référence indiscutable en matière de performances mobiles. Pour 444 €, vous obtenez la configuration maximale : 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go en UFS 4.0, un duo qui garantit une fluidité durable sans compromis sur la capacité de stockage.

L’expédition depuis la France via le vendeur Marque+ limite les risques habituellement associés aux achats AliExpress, notamment sur les délais et le service après-vente. C’est un point à ne pas négliger pour un achat de cette valeur.