Le Choice Day AliExpress démarre ce 1er mars 2026, et le Garmin Edge 540, l’un des compteurs GPS vélo les mieux considérés du marché : profite de l’événement pour passer sous la barre des 190 €. On vous explique pour qui cette offre fait vraiment sens.
Lancé en avril 2023 à 399,99 €, le Garmin Edge 540 s’est imposé comme la valeur sûre de la gamme Edge pour les cyclistes route et VTTistes qui veulent le meilleur de la navigation et du coaching sans débourser le prix d’un Edge 840 tactile. Il embarque un GPS multibande GNSS d’une précision remarquable, une cartographie complète préchargée et des données Trailforks pour les 700 000 pistes VTT référencées dans le monde.
À 188,64 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement, la proposition s’adresse à tous les cyclistes (routiers, vttistes, gravel) qui cherchent un outil sérieux sans concession sur les fonctionnalités essentielles. Retrouvez l’offre directement sur AliExpress avec le code SSFR25 avant la fin de l’opération.
25 € de remise sur un compteur GPS qui vaut bien plus que son prix actuel
Le Garmin Edge 540 est affiché à 213,64 € sur AliExpress, et la promotion du Choice Day le ramène à 188,64 €, soit 25 € d’économie nette. À titre de comparaison, son meilleur prix constaté sur Amazon en novembre 2025 tournait autour des 257 €, ce qui fait de cette offre AliExpress l’une des plus basses jamais enregistrées sur ce modèle en France.
Le Choice Day, qui démarre ce 1er mars, est l’une des fenêtres promotionnelles les plus généreuses du calendrier AliExpress pour les produits tech et sport.
GPS multibande, ClimbPro, 26 h d’autonomie : tout ce qu’un cycliste sérieux attend
Le Garmin Edge 540 ne fait pas de compromis sur ce qui compte vraiment pour un cycliste. Son récepteur GNSS multibande (GPS, GLONASS, Galileo) assure une acquisition de signal rapide et une précision centimétrique même dans les zones encaissées ou les forêts denses — un bond notable par rapport à la génération précédente.
La fonction ClimbPro Free Ride est l’une des évolutions les plus appréciées : elle affiche en temps réel toutes les caractéristiques d’une montée (distance restante, pente instantanée, dénivelé cumulé) sans avoir besoin de charger un parcours au préalable.
Avec 26 heures d’autonomie en mode usage intensif (42 heures en mode économie), l’Edge 540 tient largement la distance sur une sortie longue ou un week-end de gravel.
Face au Edge 840 et au Edge 550, quelle place pour le 540 en 2026 ?
Le Garmin Edge 540 a depuis été remplacé au catalogue par l’Edge 550, qui apporte quelques ajustements mais ne révolutionne pas la formule. À 188,64 €, le 540 reste une alternative crédible face au 840, qui ajoute l’écran tactile et quelques fonctions de communication mais se vend deux fois plus cher : pour un cycliste qui préfère les boutons physiques en gants ou sous la pluie, la différence ne justifie pas forcément l’écart de prix.
Ce que vous gagnez, ce à quoi vous renoncez
À moins de 190 €, le Garmin Edge 540 livre un niveau de prestations normalement réservé à des appareils bien plus chers, avec quelques limites à connaître avant de passer commande.
✅ Les points forts
- GPS GNSS multibande ultraprécis, acquisition rapide même en forêt ou en zone urbaine dense
- ClimbPro Free Ride : affichage des données de montée en temps réel sans itinéraire préchargé
- Autonomie jusqu’à 26 h en usage intensif, 42 h en mode économie
- Cartographie couleur Garmin préchargée avec données Trailforks (700 000 pistes VTT)
- Compatible capteurs de puissance ANT+, Shimano DI2, radar Varia, home trainer
- Altimètre barométrique, détection d’incident, LiveTrack et Group Track intégrés
- 16 Go de stockage, certification IPX7, résistance aux chocs et aux intempéries
- Coaching adaptatif quotidien et suggestions d’entraînement spécifiques à un événement cible
❌ Les points faibles
- Écran non tactile : moins pratique que le Edge 840 pour naviguer dans les menus en roulant
- Écran de 2,6 pouces (246 x 322 pixels) : correct mais pas le plus lisible en plein soleil face à certains concurrents
- Pas de recharge solaire sur cette version standard (disponible uniquement sur le Edge 540 Solar)
- Modèle de 2023 qui commence à avoir un successeur au catalogue, le Edge 550
- Aucun capteur de fréquence cardiaque ni de cadence inclus dans la boîte de base
✅ Verdict de la rédaction :
Le Garmin Edge 540 à 188,64 € est l’une des meilleures affaires du moment pour un cycliste qui cherche un GPS vélo vraiment complet sans payer le prix fort. Ce bon plan s’adresse en priorité aux pratiquants réguliers de vélo de route, de gravel et de VTT qui veulent de la navigation précise, du coaching structuré et une autonomie capable d’encaisser les grandes sorties du week-end.
En revanche, si vous êtes du genre à tripoter votre GPS en pédalant avec des doigts de beurre ou sous la pluie, l’absence d’écran tactile peut vous frustrer, dans ce cas, l’Edge 840 mérite un coup d’œil, budget permettant. À moins de 190 €, la fenêtre ne durera pas : le Choice Day AliExpress réserve rarement ses meilleures offres plusieurs jours de suite.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète