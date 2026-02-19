Rarement un casque aura autant fait l’unanimité dans la catégorie premium : dès sa sortie en mai 2025, le Sony WH-1000XM6 s’est imposé comme la nouvelle référence des casques antibruit Bluetooth, désigné meilleur casque de l’année dans notre sélection Clubic.

Disponible via cette offre AliExpress à 289,00 € contre 349,00 € en temps normal, il représente une opportunité réelle pour ceux qui hésitaient encore à franchir le cap du premium.

Ce bon plan s’adresse avant tout aux voyageurs fréquents, aux télétravailleurs en environnement bruyant et aux audiophiles soucieux du rapport qualité/prix. Avant de valider votre commande, voici ce qu’il faut impérativement savoir.