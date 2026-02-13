Pensée pour les sportifs réguliers comme pour les profils en reprise, la Forerunner 255 embarque un écran couleur de 1,3 pouce (260 x 260 px) dans un boîtier de 46 mm. Elle mise avant tout sur son autonomie solide (jusqu’à 14 jours en mode montre connectée et environ 30 heures en GPS) et sur une compatibilité multi-systèmes (GPS, Galileo, GLONASS) pour un suivi précis des parcours. Cardio optique, suivi du sommeil, estimation de la VO2 max, gestion multisport : elle couvre l’essentiel pour structurer vos entraînements.

Dans nos analyses de montres Garmin comparables à la rédaction de Clubic, nous soulignons régulièrement la pertinence de l’écosystème Garmin Connect, qui permet de suivre ses progrès de manière claire et exploitable. La présence du NFC pour le paiement sans contact et des notifications intelligentes ajoute une dimension pratique au quotidien, même si l’expérience reste centrée sur le sport plus que sur les fonctions « lifestyle ».