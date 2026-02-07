Pensée pour filmer partout, tout le temps, la DJI Osmo Pocket 3 est actuellement proposée à 372,78 € au lieu de 434,51 €, grâce au code promo CDFR55. Une baisse de prix notable pour ce modèle récent de DJI, équipé d’un capteur 1 pouce, capable de filmer en 4K jusqu’à 120 images par seconde, et livré neuf, original et en stock.

Cette offre s’adresse particulièrement aux créateurs qui souhaitent monter en gamme par rapport à un smartphone, sans passer à une caméra hybride plus lourde et plus contraignante.